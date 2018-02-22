Тимер Банк в четверг был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом обозревателю Банки.ру рассказали два источника на рынке.



Эту информацию подтвердили в самой кредитной организации.

Сотрудник московского офиса Тимер Банка, с которым удалось связаться Банки.ру, уточнил, что отключение носит технический характер и продлится не более одного рабочего дня.

«У нас сегодня проходит процедура. (В банке) заканчивает свои полномочия АСВ, приступает (к работе) новое руководство. В связи с этим выложили информацию (об отключении от системы БЭСП), но в течение дня будет информация о том, что все возобновится. Это просто связано со стандартной процедурой передачи от одного руководства другому. Все будет в порядке к концу дня», — рассказал сотрудник Тимер Банка.

По его словам, краткосрочное отключение от системы БЭСП не затрагивает клиентов — частных лиц. Оно может сказаться только на задержке платежей юрлиц.

В кол-центре Тимер Банка обозревателю Банки.ру подтвердили, что сейчас в кредитной организации можно получить любой розничный продукт и провести любую розничную операцию.

«Касательно карт... у нас был переход на новый процессинговый центр. Поэтому действующие карты у нас переведены, а выпуск новых карт пока не осуществляется. Обещают где-то к началу — середине марта возобновить выпуск карт», — добавил оператор кол-центра Тимер Банка.

В середине декабря 2017 года «Российская Финансовая Корпорация» стала новым инвестором казанского Тимер Банка.

До этого, в феврале прошлого года, в Тимер Банк была введена временная администрация на полгода в лице Агентства по страхованию вкладов. В силу этого полномочия органов управления, а также права учредителей банка на данный период были приостановлены.

По словам источника Банки.ру, знакомого с ситуацией, 21 февраля 2018 года временная администрация АСВ действительно вышла из Тимер Банка, в связи с чем, скорее всего, связано его краткосрочное отключение от системы БЭСП.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru