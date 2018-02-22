Госдума приняла закон о схеме передачи Росимуществу Промсвязьбанка, на базе которого создается опорный банк для операций по гособоронзаказу и крупным госконтрактам, передает РИА Новости.



Как сообщал ранее Банк России, Промсвязьбанк, проходящий в настоящее время процедуру санации с участием Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС), в течение I квартала 2018 года будет докапитализирован и передан в собственность РФ.

Закон предоставляет правительству право принять в казну акции Промсвязьбанка от Агентства по страхованию вкладов (АСВ) за счет уменьшения имущественного взноса РФ в агентстве на сумму до 150 млрд рублей. АСВ выкупит акции Промсвязьбанка на эту сумму за счет облигаций федерального займа, предоставленных ранее в рамках программы докапитализации.

ЦБ в декабре оценивал объем докапитализации Промсвязьбанка в 100—200 млрд рублей. В начале февраля глава регулятора Эльвира Набиуллина сообщила, что корректировать эту сумму не планируется.

Как отмечал глава Минфина РФ Антон Силуанов, обсуждается вариант передачи ПСБ от других банков кредитов санкционным компаниям на общую сумму до 1 трлн рублей вместе с соответствующим капиталом. Замминистра финансов Алексей Моисеев уточнял, что передача таких активов будет добровольной, но при этом банки, которые захотят ее осуществить, должны будут передать и соответствующий капитал.