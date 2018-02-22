Российский рынок откроется небольшим снижением вследствие снижения фьючерсов на основные азиатские, европейские и американские фондовые индексы на 0,9-0,1% и 0,8% и 0,3-0,5% соответственно. Индекс волатильности VIX подпрыгнул на 3 п.п. с 17 до 20%. Индекс доллара укрепился на 1,2% до 90 пунктов с начала недели. Доходность американских 10-летних гособлигаций увеличилась на 6 б.п. до 2,95%. Таким образом, инвесторы отреагировали на публикацию январского протокола FOMC ФРС США. Комитет отмечает, что рынок труда продолжает укрепляться, есть рост реального ВВП, рост продажи новых домов, прирост почасовой оплаты труда остается скромным, однако потребительские настроения остаются оптимистичными, реальные располагаемые личные доходы населения позволяют говорить о дальнейшем стабильном росте реального PCE в ближайшем будущем. Поэтому члены комитета согласились с тем, что в краткосрочной экономической перспективе повысилась вероятность того, что будет уместна постепенная траектория роста ставки федеральных фондов.

Вместе с тем, несмотря на нейтральную динамику нефтяных цен из-за укрепления доллара и слабого прогноза API, согласно которому запасы сырой нефти в США снизились на 907 тыс барр., а в Кушинге на 2,6 млн баррелей, российский рынок получает приток иностранной ликвидности. Поэтому индекс Мосбиржи подскочил до 2320 пунктов и шел в противофазе мировой конъюнктуры, а кривая доходности ОФЗ опустилась ниже уровня в 7% на коротком и среднем отрезках. Мы считаем, что иностранные инвесторы заходят на рынок в ожидании увеличения суверенного рейтинга РФ с текущего уровня «BB+» до последней ступени инвестиционного уровня «BBB-». По факту это обеспечит дальнейший приток иностранной ликвидности на российский рынок, поскольку ряд иностранных фондов получат право инвестировать в РФ из-за того, что страна будет иметь рейтинг инвестиционной категории от двух мировых рейтинговых агентств. Однако, мы считаем, что рейтинг не повысят из-за угрозы введения новых санкций США против РФ. В последнее время администрация США напоминает об этом неоднократно.