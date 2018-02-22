Приведены данные за три месяца работы сервиса.
Более 6,5 тыс. предпринимателей уже воспользовались онлайн сервисом для регистрации ООО с единственным участником с момента его запуска в декабре 2017 года.
Как поясняет Федеральная налоговая служба, достаточно ввести личные данные, и сервис автоматически сформирует полный пакет документов, включая типовую форму устава. Предпринимателю остается поставить электронную подпись и отправить документы в регистрирующий госорган.
Большинство пользователей положительно оценили возможности, которые дает новая электронная услуга ФНС России. В планах службы - дальнейшее развитие электронных сервисов, которые позволяют гражданам экономить время и деньги при регистрации бизнеса.
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