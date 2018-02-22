Более 6,5 тыс. предпринимателей уже воспользовались онлайн сервисом для регистрации ООО с единственным участником с момента его запуска в декабре 2017 года.

Как поясняет Федеральная налоговая служба , достаточно ввести личные данные, и сервис автоматически сформирует полный пакет документов, включая типовую форму устава. Предпринимателю остается поставить электронную подпись и отправить документы в регистрирующий госорган.

Большинство пользователей положительно оценили возможности, которые дает новая электронная услуга ФНС России. В планах службы - дальнейшее развитие электронных сервисов, которые позволяют гражданам экономить время и деньги при регистрации бизнеса.