Решение об объединении банков «ФК Открытие», «Траст», Росгосстрах Банка и Бинбанка принято, заявил глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в интервью агентству Reuters, сообщает ТАСС .

«Мы составляем график и планы, но это длинная история. Объединенная сеть группы — 950 точек продаж в 70 регионах», — уточнил он.

По мнению Задорнова, «Траст» и Рост Банк являются наиболее вероятными кандидатами на роль банка для консолидации «плохих» активов. «Никакие активы пока не передавались», — отметил глава «ФК Открытие».