ООО «Аида и Д» подало заявление в Арбитражный суд Татарстана о включении долга перед ним в размере 225,4 млн рублей в реестр требований кредиторов бывшего председателя правления Татфондбанка, депутата республиканского госсовета Роберта Мусина, сообщает РАПСИ со ссылкой на определение суда.

Заявление ООО будет рассмотрено 12 апреля.

Республиканский арбитраж 2 февраля по заявлению Татфондбанка в лице Агентства по страхованию вкладов ввел процедуру реструктуризации долгов обвиняемого в мошенничестве Мусина. Требования АСВ к банкиру, согласно картотеке арбитражных дел, составляют 16,7 млн рублей.

Бывший председатель правления банка обвиняется в совершении мошенничества в особо крупном размере. По версии следствия, в августе 2016 года сотрудники Татфондбанка предоставили в Центральный банк России фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива, обеспеченного кредитными договорами с другими акционерными обществами, с целью получения кредита и последующего хищения денежных средств. Впоследствии полученные денежные средства были переведены на расчетные счета аффилированных организаций.

Также Мусин совместно с неустановленными лицами незаконно вывел часть залогового имущества ООО «ТДК-Актив» по семи кредитным договорам с Татфондбанком на сумму более 1,14 млрд рублей в виде векселя банка стоимостью более 310 млн рублей. По данным Следственного управления Следственного комитета РФ по Татарстану, общая сумма ущерба по уголовным делам в отношении Мусина оценивается в 50 млрд рублей.

ЦБ РФ сообщил в июле 2017 года, что стоимость активов Татфондбанка составляет 71,4 млрд рублей при величине обязательств перед кредиторами 189,7 млрд.



Арбитражный суд Татарстана в апреле 2017 года по заявлению регулятора признал Татфондбанк несостоятельным (банкротом).

