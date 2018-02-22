Бывший член совета директоров банка «Волга-Кредит» Марина Ткачева подала апелляционную жалобу на определение об аресте имущества бывших руководителей банка, сообщает РАПСИ .

Арбитражный суд Самарской области 24 января по заявлению Агентства по страхованию вкладов (АСВ) арестовал имущество Ткачевой и еще семи экс-руководителей банка.

Принятие обеспечительных мер в виде ареста на имущество ответчиков по данному обособленному спору обусловлено созданием условий для исполнения возможного судебного акта, которым заканчивается рассмотрение заявления конкурсного управляющего, отметил суд. Налагаемые обеспечительные меры, по мнению арбитража, непосредственно связаны с предметом спора, соразмерны заявленному требованию.

Требование об аресте имущества ответчиков было заявлено в рамках заявления АСВ о привлечении контролирующих банк лиц к ответственности в виде взыскания 5,3 млрд рублей убытков.

Ранее конкурсный управляющий (АСВ) банка установил, что до отзыва лицензии контролирующими «Волгу-Кредит» лицами были приняты решения о предоставлении технических кредитов физическим и юридическим лицам, не ведущим хозяйственной деятельности, сопоставимой с масштабами кредитования, и не обладающим собственным имуществом и доходами.

Кроме того, одним из руководителей банка были приняты решения о расторжении договора залога ликвидного обеспечения, а также о необоснованном отчуждении принадлежавших банку векселей кредитных организаций без оплаты. АСВ считает, что указанные обстоятельства в соответствии со статьей 71 ФЗ «Об акционерных обществах» являются основанием для взыскания убытков с контролирующих банк лиц.