Клиентам «АК БАРС» Банка – владельцам карт Visa Business, Visa Gold, Visa Platinum (в том числе Visa Platinum «Ак Барс Evolution») и Visa Infinite до конца 2018 года доступны новые привилегии для путешествий и развлечений от партнеров платежной системы Visa .

Держатели премиальных карт Visa могут воспользоваться скидками: до 20% в ресторанах, парках развлечений и кинотеатрах Дубая, до 20% на проживание в отеле и до 10% на SPA услуги, до 9% за доставку цветов по всему миру, до 7% за онлайн бронирование проката машин, а также до 6% при покупке автомобиля премиум-сегмента.

Скидки предоставляют партнеры платежной системы Visa - развлекательный холдинг Meraas , сеть отелей Rixos , международная сеть доставки цветов AMF , служба онлайн бронирования проката автомобилей Rentalcars.com и официальные дилерские центры «Мерседес-Бенц».