Денежная база РФ в узком определении на 16 февраля составила 9 трлн 550,9 млрд рублей. Такие данные приводятся на сайте ЦБ в четверг, 22 февраля.

По состоянию на 9 февраля 2018 года показатель равнялся 9 трлн 416,1 млрд рублей и, таким образом, за неделю вырос на 134,8 млрд рублей.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в ЦБ. Еженедельные значения показателя приводятся на конец отчетных дат.