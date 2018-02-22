Банкам стоит проверять, как клиенты учитывают НДС в своих операциях. Такие рекомендации ЦБ содержатся в инструкции по выявлению однодневок с перечнем отраслей и операций, к которым стоит присмотреться, пишут «Ведомости».

Если компания получила оплату с НДС, а затем перевела эти деньги, уже не выделив налог, — это может быть признаком схемы, объясняет старший юрист Taxadvisor Виктор Андреев. У банка возникает вопрос, из каких средств компания будет платить налоги. Так ЦБ борется с однодневками, которые получали выручку с НДС, а затем обналичивали ее.

За такими переводами действительно может скрываться популярная схема ухода от налогов. Например, клиент получает деньги за стройматериалы, а затем они уходят на оплату, например, транспортных услуг, которые НДС уже не облагаются, говорят эксперты. Чаще всего конечное звено — бизнес, который не платит НДС.

Если 70% средств поступает на счет с НДС, а уходит с налогом меньше 30% — это сигнал для контроля, советует ЦБ. Также регулятор выделяет операции, которые используются для легализации средств и ухода от налогов — переводы на счета филиалов Почты России, платежных агентов, например виртуальные кошельки, людей или турагентов.

Перечисляются и отрасли, в которых чаще всего используются такие схемы, — сельское хозяйство, торговля лесом и стройматериалами, экспорт зерна, рыбы, лесоматериалов и др.

Есть риск, что под подозрение попадет и добросовестный бизнес, предупреждают юристы. Претензии могут возникнуть, например, если по результатам конкурса поставщиками компании становятся коммерсанты на спецрежимах и платежи им осуществляются без НДС. Или банк не видит активных перечислений НДС в бюджет, но лишь потому, что компания ранее переплатила НДС и теперь воспользовалась возможностью зачета. Также у компании могут быть счета в разных банках: на один счет она получает выручку с НДС, переводит ее в другой банк без НДС и уже с этого счета расплачивается с бюджетом и контрагентами. Новые правила стимулируют использовать один банк для расчетов с контрагентами и бюджетом, что может быть не всегда удобно, говорят эксперты.

ЦБ уже несколько лет выпускает рекомендации, как выявлять однодневки. Если операция сомнительна, банк может заблокировать счета, рассказывает сотрудник крупного банка: сотрудники сначала анализируют операции, запрашивают документы и иногда выезжают на проверку, правда, даже с заблокированным счетом можно распоряжаться деньгами через платежные поручения.