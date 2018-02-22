Центробанк с 22 февраля прекратил действие временной администрации в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ) по управлению Тимер Банком, следует из материалов на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

«Прекратить с 22 февраля 2018 года исполнение государственной корпорацией АСВ функций временной администрации по управлению Тимер Банком», — отмечается в документе.

Ранее в четверг Тимер Банк был отключен от системы банковских электронных срочных платежей (БЭСП). Об этом обозревателю Банки.ру рассказали два источника на рынке. Эту информацию подтвердили в самой кредитной организации.

В середине декабря 2017 года «Российская Финансовая Корпорация» стала новым инвестором казанского Тимер Банка.