Базовая доходность вкладов в рублях в основном снизилась.
Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на март. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.
Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.
Базовая доходность вкладов в рублях на срок от 181 дня до года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,073 процентного пункта. По депозитам до востребования и на другие сроки ставки снизились на 0,021—0,851 п. п.
Базовая доходность вкладов в рублях, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
6,331
|
7,846
|
7,921
|
7,777
|
8,144
|
Март
|
6,211
|6,995
|
7,821
|7,850
|
8,123
По долларовым вкладам на срок от 181 дня до года базовая доходность уменьшилась на 0,062 п. п., а по депозитам до востребования и на другие сроки — выросла на 0,007—0,278 п. п.
Базовая доходность вкладов в долларах, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
0,419
|
1,348
|
1,491
|
1,982
|
2,651
|
Март
|
0,523
|
1,626
|
1,429
|
1,989
|
2,685
Базовая доходность вкладов до востребования в евро выросла на 0,011 п. п., срочных депозитов — снизилась на 0,31—0,996 п. п.
Базовая доходность вкладов в евро, %
|
До востребования
|
На срок до 90 дней
|
От 91 до 180 дней
|
От 181 дня до года
|
Свыше года
|
Февраль
|
0,062
|
1,006
|
0,411
|
0,490
|
0,675
|
Март
|
0,073
|
0,010
|
0,084
|
0,180
|
0,305
Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений).
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