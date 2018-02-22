Банк России установил базовый уровень доходности вкладов на март. Соответствующие материалы размещены на сайте регулятора в четверг.

Показатель рассчитан на основании максимальных ставок в банках, привлекших в совокупности две трети общего объема вкладов населения на 1 февраля 2018 года. Базовый уровень доходности депозитов до востребования определен с учетом договоров банковского счета, уточняют в ЦБ.



Базовая доходность вкладов в рублях на срок от 181 дня до года выросла (в таблицах такие пары выделены жирным шрифтом) на 0,073 процентного пункта. По депозитам до востребования и на другие сроки ставки снизились на 0,021—0,851 п. п.

Базовая доходность вкладов в рублях, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль

6,331

7,846

7,921

7,777

8,144

Март 6,211

6,995

7,821

7,850 8,123



По долларовым вкладам на срок от 181 дня до года базовая доходность уменьшилась на 0,062 п. п., а по депозитам до востребования и на другие сроки — выросла на 0,007—0,278 п. п.

Базовая доходность вкладов в долларах, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль

0,419

1,348

1,491

1,982

2,651

Март

0,523

1,626

1,429

1,989

2,685



Базовая доходность вкладов до востребования в евро выросла на 0,011 п. п., срочных депозитов — снизилась на 0,31—0,996 п. п.

Базовая доходность вкладов в евро, %

До востребования На срок до 90 дней От 91 до 180 дней От 181 дня до года Свыше года Февраль

0,062

1,006

0,411

0,490

0,675

Март

0,073

0,010

0,084

0,180

0,305



Вышеприведенные показатели служат ориентиром для дифференцированного определения размера взносов кредитных организаций в фонд страхования вкладов. Для банков, которые укладываются в базовый уровень доходности, ставка отчислений в ФСВ с I квартала 2018 года составляет 0,15% расчетной базы за квартал. При превышении базового уровня на 2—3 п. п. надбавка составляет 50% базовой ставки, более чем на 3 п. п. — 500% базовой ставки (см. историю изменений ).