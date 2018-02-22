Обновлен портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка на 2018 год. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Банка России.

«В обновленный портфель предложений профессионального сообщества по совершенствованию регулирования финансового рынка (233 KPIs) вошло 65 предложений, из них 23 являются новыми. Таковы итоги ежегодной стратегической сессии Банка России и участников финансового рынка», — указано в релизе.

Инициативы участников рынка, в частности, затрагивают вопросы развития различных видов страхования (в том числе обязательного и добровольного медицинского страхования , снятия существующих ограничений в части электронной дистрибуции) и иных финансовых инструментов. Предложения также направлены на совершенствование инфраструктуры и инструментов рынка ценных бумаг и товарного рынка, повышение прозрачности финансового рынка посредством стандартизации раскрытия информации. Помимо этого инициативы касаются реформирования рейтинговой индустрии и развития актуарной деятельности в России.

При этом 13 из 23 новых предложений, выработанных в рамках диалога, относятся к общим вопросам банковского законодательства, кредитования и платежным системам — сегментам финансового рынка, на которые в 2017 году стал распространяться такой формат взаимодействия регулятора с профессиональным сообществом, указано в релизе.

Согласно материалам ЦБ, в число 23 новых предложений (они внесены в список в 2017 году) включено такое предложение по теме пенсионного обеспечения, как использование иностранных инструментов при инвестировании средств пенсионных резервов; по рынку ценных бумаг — введение возможности передачи индивидуального инвестиционного счета другому профессиональному участнику рынка ценных бумаг при аннулировании лицензии (банкротстве) кредитной организации без потери возможности получения налоговых вычетов; по рынку микрофинансирования — предоставление МФО и кредитно-потребительским кооперативам наравне с кредитными организациями права на взыскание задолженности в бесспорном порядке на основании исполнительных надписей нотариусов; по общему банковскому законодательству — расширение сберегательного инструментария банков, выпуск депозитных сертификатов в виде электронного документа, меры по развитию рынка процентных деривативов, нормативное закрепление процедуры предварительной оценки технологической реализации проектируемых нормативных требований ЦБ во избежание закрепления обязанностей финансовых организаций, не обеспеченных наличием надлежащей технологической инфраструктуры; по кредитованию — превращение банковских вкладов в полноценный предмет залога, нормативное закрепление права банков на взимание непроцентных платежей (комиссий) по кредитным договорам с юридическими лицами; по платежным системам — регулирование деятельности поставщиков платежных приложений, таких как Apple Pay и Samsung Pay, и порядка их взаимодействия с кредитными организациями и их клиентами, урегулирование порядка возврата денежных средств в случае отказа от товара/услуги, если платеж совершен с неперсонифицированного электронного средства платежа, и ряд других идей.



Как напоминают в ЦБ, ежегодные стратегические сессии с участниками рынка начали проводиться осенью 2013 года по инициативе регулятора. Первоначально перечень сформулированных рынком инициатив состоял из 233 пунктов. На сегодняшний день часть задач из этого списка уже выполнена. Все актуальные предложения сгруппированы по 14 основным направлениям . «Банк России продолжит использовать хорошо зарекомендовавший себя формат диалога с профессиональным сообществом», — отмечают в ЦБ.