Обязательства банка «Новый Символ», чья лицензия была отозвана 27 ноября 2017 года, превышают размер его активов на 204,2 млн рублей. Такие данные приводятся на сайте Центробанка в четверг.

С учетом результатов обследования активы банка на дату отзыва его лицензии оцениваются примерно в 1 млрд 76,4 млн рублей, в том числе чистая ссудная задолженность — в 317,5 млн. В бухгалтерском балансе банка значатся цифры 1 млрд 533,2 млн и 774,3 млн соответственно.

Обязательства банка составляют около 1 млрд 280,7 млн рублей. В частности, обязательства перед клиентами, которые не являются кредитными организациями, равны 1,055 млрд, в том числе перед физлицами и индивидуальными предпринимателями — около 367,6 млн.



Агентство по страхованию вкладов ранее оценило выплаты по данному страховому случаю в 185 млн рублей.