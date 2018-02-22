Комитет Казначейства Великобритании изучит потенциальные преимущества и риски криптовалют с целью лучшего понимания, как необходимо регулировать эту новую технологию, говорится в сообщении ведомства. Законодатели также изучат, как технология блокчейн может повлиять на работу финансовых институтов, включая Банк Англии.

«Люди все больше и больше слышат о криптовалютах вроде биткоина, но они, вероятно, не знают, что в настоящий момент они в Великобритании не регулируются. Поэтому крайне важно найти правильный баланс между регулированием цифровых валют и адекватной защитой потребителей и бизнеса, не мешая при этом развитию инноваций», — цитирует Bloomberg главу комитета Никки Моргана.

Исследование криптовалют в Великобритании начинается на фоне недавних заявлений управляющего Банка Англии Ника Кейрни, по словам которого «биткоин как метод платежа не состоялся».