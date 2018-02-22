Прорывные технологии, включая облачные технологии и блокчейн, будут применяться на ЕГЭ, заявил Сергей Кравцов. В экзамене могут появиться задания, для выполнения которых потребуется использовать ресурсы интернета и электронного контента, проведение виртуального эксперимента или моделирование определенной ситуации.

По словам Кравцова, технология блокчейн даст возможность безопасно сохранять любые данные, в том числе информацию об индивидуальных достижениях каждого обучающегося. Встроенный в реестр блок невозможно взломать, изменить, удалить. Таким образом, сохранность этих данных будет гарантирована, сообщает Anycoin .

Также, считает Кравцов, внедрение новых технологий в механизм проведения ЕГЭ позволит ослабить те меры контроля, которые есть сейчас на экзамене, сделает их бесполезными, так как полностью исключит возможность вмешательства человеческого фактора.