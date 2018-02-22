Следственный департамент МВД России завершил расследование уголовного дела о мошенническом хищении средств Сбербанка , полученных в виде кредитов на общую сумму около 2 млрд рублей. Обвинение в окончательной редакции предъявлено бывшему бенефициару группы компаний «Висма» Валерию Герюгову, чьи структуры производили минеральную воду «Архыз», пишет «Коммерсант».

Герюгов обвиняется в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК РФ), за что предусмотрено до десяти лет лишения свободы. Помимо него аналогичное обвинение следователи также предъявили двум бывшим исполнительным директорам «Висмы» Люазе Дорошенко и Улану Борлакову. Дорошенко находится под подпиской о невыезде, а Борлаков скрывается от следствия, объявлен в федеральный розыск, а потому обвинение ему предъявили заочно.

По версии следствия, Герюгов в 2012–2014 годах при помощи своих топ-менеджеров и неких «неустановленных следствием лиц» получил от Сбербанка кредиты на общую сумму 1,8 млрд рублей для пополнения оборотных средств и покупку нового оборудования. Изначально выплаты по кредитам производились, но в конце 2014 года заемщики перестали обслуживать свой долг. Как считают в МВД, вскоре после этого заемщики, так же как и их поручители, входившие в структуру группы «Висма», начали процедуру банкротства предприятий. Поскольку инициаторами банкротства были фирмы, якобы подконтрольные Герюгову, это позволило назначить «дружественных» временных управляющих, воспользоваться ситуацией, затянув процедуру наблюдения более чем на полтора года, а за это время вывести основные производственные мощности и активы «Висмы».

При этом, как считают следователи, сами кредиты от Сбербанка были получены при «использовании искаженной финансовой отчетности», а потом огромные суммы были попросту похищены через фиктивные сделки и фирмы-однодневки.

Некоторое время назад руководители Сбербанка написали в правоохранительные органы заявление о мошенническом хищении их кредитных средств — около 1,8 млрд рублей. В апреле прошлого года Валерий Герюгов был задержан в Москве оперативниками ГУЭБиПК МВД, в отношении него возбудили дело, и с санкции суда его поместили под домашний арест.

Адвокат Герюгова Михаил Ошеров подтвердил газете факт предъявления обвинения в окончательной редакции. Он особо отметил, что его клиент по-прежнему не признает свою вину. Защитник также сказал, что в окончательной редакции количество вменяемых в вину его подзащитному преступных эпизодов сократилось с семи до трех, хотя сама сумма ущерба осталась прежней. Со ссылкой на своего клиента он сообщил его версию произошедшего: в отношении бизнесмена искусственно возбудили уголовное дело, которое было нужно лишь для того, чтобы отнять у него основные активы — ЗАО «Висма», где он числился и совладельцем, и гендиректором.

После его отстранения и ареста производство «Архыза» было возобновлено, но уже другими предпринимателями, выкупившими долги «Висмы» у Сбербанка. В банке, который признан потерпевшим по уголовному делу, оперативно предоставить комментарии не смогли.