Прошедшему процедуру санации российскому банку «ФК Открытие» пришлось заменить четверть активов у подконтрольных пенсионных фондов — на 160 млрд рублей, сказал в интервью Reuters председатель правления «ФК Открытие» Михаил Задорнов.

По его словам, к началу 2018 года балансы фондов были на 90% расчищены от токсичных активов.

«Это не означает, что все активы, которые пришлось заменить в НПФ, плохие. Скорее, они были ненадлежащего качества. Это были вложения в акции и облигации, ипотечные сертификаты участия, которые вкладывались в проекты, которые априори не могли приносить доход, либо это были акции и облигации, которые по сути уже находятся в состоянии банкротства», — сказал он.

С августа по январь «ФК Открытие» находился под санацией фонда консолидации ЦБ, вместе с ним регулятор также взялся оздоравливать три подконтрольных банку пенсионных фонда: «Лукойл-Гарант», НПФ «Электроэнергетики» и НПФ РГС. К январю 2018 года активы НПФ достигли 600 млрд рублей.

Значительную часть токсичных активов у НПФ взяли на себя банки «ФК Открытие» и «Траст» по их реальной стоимости, сказал Задорнов.

С учетом этих активов проводилась докапитализация «ФК Открытие», который в декабре получил от ЦБ 456 млрд рублей. Из этой суммы 42 млрд рублей предназначались для поддержки трех НПФ.

По итогам I квартала 2018 года фонды могут получить дополнительную господдержку от ЦБ, сказал Задорнов, а до конца марта также должен быть решен вопрос с докапитализацией «Траста». Сумму дополнительной господдержки он назвать отказался, сославшись на то, что ее размер пока не определен.

По договоренности с регулятором по итогам 2017 года у фондов будет нулевая доходность, однако уже за 2018 год она должна превысить 6% годовых.