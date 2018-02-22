Банк «Центр-инвест» стал участником государственной программы по субсидированию ипотечной ставки для семей, в которых с 1 января 2018 появится второй и третий ребенок. Теперь семьи с детьми могут оформить в банке кредит на приобретение строящегося или готового жилья у застройщика или рефинансировать ранее полученный кредит на покупку квартиры в новостройке по льготной процентной ставке — 6% годовых.

Льготное кредитование предоставляется клиентам, у которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй или третий ребенок. При рождении второго ребенка специальная ставка в размере 6% годовых будет действовать три года, при рождении третьего ребенка — пять лет. Если в период действия программы в семье с двумя детьми родится третий ребенок, действие льготной ставки будет продлено еще на пять лет.

По окончании льготного периода стоимость кредита будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России на дату предоставления кредита плюс 2%.

«Это хорошая программа, у нас будут такие клиенты, но эта льготная программа не станет конкурентом ипотечным продуктам банка «Центр-инвест», - говорит Николай Парамонов, начальник Управления розничного кредитования. – У этой гос.программы есть ряд обязательных условий: максимальная сумма кредита не более 3 млн рублей (для нашего региона) и первоначальный взнос не менее 20%. Также обязательным является наличие страховки жизни, здоровья и недвижимости, когда она будет построена. Это немаленькая сумма расходов для клиента, но с учетом разницы в процентной ставке, это будет выгодно».

С 12 февраля банк «Центр-инвест» снизил ставки по собственным программам кредитования на покупку жилья. Теперь минимальная ставка по ипотеке составляет 8,5% годовых.

Снижение ставок по ипотечным программа связано со снижением ключевой ставки Банком России и увеличением спроса на рынке. В 2017 году специалисты банка оформили рекордное количество 7133 ипотеки на сумму на 12,9 млрд рублей. Это на 32% больше, чем в прошлом году и по сумме и по кол-ву.

Ставка 8,5% годовых действует на приобретение недвижимости на первичном и вторичном рынке в размере до 3 млн рублей, в том числе на покупку машино-места, сроком кредитование до 10 лет с минимальным первоначальным взносом 50% от стоимости приобретаемой недвижимости.

Для покупки недвижимости на первичном или вторичном рынках с суммой кредита от 3 до 6 млн рублей в банке «Центр-инвест» действует ставка от 9% годовых с минимальным первоначальным взносом от 10% от стоимости жилья и сроком кредитования до 20 лет.

По всем кредитным программам для населения в банке «Центр-инвест» отменено обязательное страхование, нет скрытых комиссий и лишних переплат.

Подробная информация по всем программам ипотечного кредитования в банке «Центр-инвест» .