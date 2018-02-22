Объем средств населения в банках в 2017 году увеличился на 1 трлн 787,1 млрд рублей (в 2016-м — на 981,2 млрд) — до 25 трлн 987,4 млрд рублей. В относительном выражении рост вкладов составил 7,4%, без валютной переоценки — 8,6% (в 2016 году — 4,2% и 9,2% соответственно). Об этом говорится в анализе развития рынка вкладов физических лиц в 2017 году, опубликованном Агентством по страхованию вкладов (АСВ).

Вложения в незастрахованные сберегательные сертификаты на предъявителя, снижались в течение всего года. В результате объем средств, размещенных в такие сертификаты, уменьшился на 97,6 млрд (на 20,1%) до 387,7 млрд рублей. Доля сертификатов на предъявителя в общем объеме вкладов также снизилась, составив 1,5%.



Объем средств индивидуальных предпринимателей в банках на 1 января 2018 года составил 459,5 млрд рублей (1,8% общей суммы вкладов физических лиц), увеличившись с начала года на 36,2%. Размер страховой ответственности по ним оценивается в 265,1 млрд рублей или 57,7% общей суммы средств индивидуальных предпринимателей, что сопоставимо со структурой вкладов физических лиц.

В целом объем застрахованных средств населения в банках (с учетом средств индивидуальных предпринимателей) в 2017 году увеличился на 2 трлн 12,4 млрд рублей (в 2016-м — на 1 трлн 130,7 млрд). В относительном выражении он вырос на 8,4% до 26 трлн 33 млрд рублей (в 2016-м — на 4,9%).

Динамика ежедневных приростов вкладов в 2017 году была следующей. Рост вкладов в январе — ноябре 2017 года в среднем составлял 2,4 млрд рублей в день, а без валютной переоценки — 3 млрд в день (в январе — ноябре 2016 года — 1,4 млрд рублей в день, без валютной переоценки — 3,8 млрд в день). В конце года традиционно в связи с предновогодними выплатами премий и иных дополнительных вознаграждений был отмечен большой прирост вкладов населения. За декабрь вклады физических лиц выросли на 990,5 млрд рублей (в среднем на 32 млрд в день), что за вычетом валютной переоценки немного превышает прошлогодние предновогодние поступления.

По итогам 2017 года доля депозитов в иностранной валюте снизилась с 23,7% до 20,6%. Снижение этой доли произошло как в результате укрепления курса рубля, так и вследствие низких процентных ставок по вкладам в иностранной валюте.

В связи с более высоким уровнем ставок по краткосрочным вкладам (сроком до одного года) их доля незначительно увеличилась — с 35,2% до 37,8%. Одновременно произошел рост доли вкладов до востребования с 18,3% до 21%. При этом доля долгосрочных вкладов (сроком свыше года) снизилась с 46,5% до 41,2%.

Размер страховой ответственности АСВ (потенциальных обязательств по выплате страхового возмещения) в 2017 году увеличился с 67,8% до 69,2% застрахованных вкладов. Без учета Сбербанка — с 61,8% до 64,1%.