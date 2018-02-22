Столичный ЯР-Банк сменил свое официальное наименование и с 21 февраля текущего года значится в ЕГРЮЛ как ООО «Эс-Би-Ай Банк». Эти изменения пока не отражены в реквизитах банка на его сайте и на его странице на портале ЦБ.

Очевидна связь нового названия банка с именем его собственника. Японский финансовый холдинг SBI Holdings вошел в капитал банка в 2011-м, а летом прошлого года договорился о приобретении недостающих 50,5% долей у российских участников кредитной организации (основным был Михаил Слипенчук, владевший через ИФК «Метрополь» и напрямую долей в 50%) и стал ее единственным владельцем.

Комментируя сделку, Слипенчук отмечал, что «у японских компаний и инвесторов, стремящихся на российский рынок, появляется надежный партнер и представитель в лице ЯР-Банка. Российские клиенты ЯР-Банка получат совершенный сервис, основанный на передовых японских банковских технологиях».

Предыдущее переименование банка имело место в начале 2013 года и тоже было связано с японским участием в капитале: тогда финучреждение из Обибанка (Объединенного Инвестиционного Банка) превратилось в ЯР-Банк (Японско-Российский Банк). В связи с вхождением японцев в капитал кредитная организация использовала девиз «Банк восходящих возможностей», а результатом проведенного позже ребрендинга стал новый слоган: «Японский подход, российский масштаб».

SBI Holdings — крупная японская финансовая группа, которая ведет бизнес в таких областях, как управление активами, брокерские операции, инвестиционный банковский бизнес, операции с недвижимостью, разработка инновационных системных решений. Как ранее подчеркивали в российском банке, группа входит в число лидеров рынка интернет-банкинга в Японии.

Новое название — не единственное изменение у банка в текущем году. Так, в январе 2018-го банк сменил местонахождение и теперь располагается по адресу: Ленинградский пр-т, д. 72, корп. 2 (прежний адрес — ул. Донская, д. 13, стр. 1). В ЕГРЮЛ изменения зафиксированы также 21 февраля.



Кроме того, в январе уставный капитал банка был увеличен до 1 млрд рублей. До этого, в июле 2017-го, участники банка уменьшили его уставный капитал на 588 млн рублей, или на 42%, — с 1,388 млрд до 800 млн, пропорционально сократив размер своих вложений.