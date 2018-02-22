Сегодня рубль продолжит торговаться в узком «боковике». Сильное изменение курса возможно лишь в случае резкого скачка нефтяных котировок. Он может произойти в 19:00 мск, потому что в это время Минэнерго США опубликует данные по запасам и добыче нефти в США за неделю, анализирует Роман Ткачук, старший аналитик Альпари.

По его словам, согласно ожиданиям, запасы нефти вырастут на 1,3 млн баррелей, а бензина и дистиллятов - на 2 млн баррелей. Если тренд на рост сланцевой добычи ускорится, это окажет давление на нефть и рубль. Если неожиданностей не произойдет, курсы доллара и евро по отношению к рублю останутся на текущих уровнях.

«Сегодня вероятный диапазон торгов для пары доллар/рубль составляет 56,5-57 руб. за «американца», а пара евро/рубль проведет четверг в границах 69,5-70 руб. за евро. В связи с празднованием в России Дня защитника Отечества 23 февраля торги на Московской бирже проводится не будут», - прогнозирует эксперт.

Как комментирует Богдан Зварич, старший аналитик ИК «Фридом Финанс», на валютной секции Московской биржи мы ожидаем консолидации основных мировых валют по отношению к рублю. Стабилизация цен на нефть не позволит российской валюте возобновить укреплению.

«Уже с середины торгов «черное золото» может начать отыгрывать данные API, показавшие снижение запасов, что позволит нефти марки Brent подняться в район 65,5 доллара. Это, в купе с приближающимся пиком налоговых выплат может привести к тому, что во второй половине дня доллар и евро начнут снижаться. Так, мы не исключаем, что американская валюта к окончанию основной сессии может вернуться в район 56,5 – 56,6 рубля. При этом динамику рубля в рамках вечерней сессии определит статистика Минэнерго США по запасам углеводородов, которая будет опубликована в 19.00 мск», - поясняет аналитик.