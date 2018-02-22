Альфа-Банк ко Дню защитника Отечества запустил сервис, который предсказывает, какие подарки может получить пользователь на 23 февраля, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Для получения предсказания необходимо авторизоваться на сайте alfabank.ru/23 с помощью одной из социальных сетей — «ВКонтакте», Facebook или ОК. Система предложит пользователю узнать, какой подарок он скорее всего может получить на День защитника Отечества.

«В качестве дополнительной опции предусмотрена возможность ознакомиться с рейтингом самых желанных мужских подарков и купить любой из них с помощью кредитной карты . Мужчинам Альфа-Банк предлагает оформить карту Cashback, чтобы получать в подарок до 60 тысяч рублей каждый месяц. А девушкам — оформить кредитную карту «100 дней без %» с лимитом до 300 тысяч рублей и 50 тысяч рублей в месяц на снятие наличных», — говорится в релизе.