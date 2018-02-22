Татарстанский Акибанк в 2017 году увеличил прибыль на 7% до 140 млн рублей. Об этом сообщается в релизе банка с итогами прошедшего года.

Собственные средства банка увеличились в 2017 году на 500 млн рублей до 4,8 млрд.



Активы банка выросли более чем на 8% до 25,3 млрд рублей.

Кредитный портфель увеличился на 13% и превысил 19 млрд. В течение года было выдано более 4,5 тыс. кредитов населению. В то же время доля портфеля кредитов, выданных юридическим лицам, на сегодняшний день составляет, 90% совокупного портфеля, указывают в банке. В том числе на сектор малого и среднего бизнеса приходится 63% в структуре корпоративного кредитного портфеля. В отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля удельный вес промышленности составляет 36%, строительства — 23%, торговли — 22%, сельского хозяйства — 5%. Уровень просроченной задолженности — 4%.

«На сегодняшний день филиальная сеть обслуживает 5,5 тысячи клиентов, из которых 3,9 тысячи — юридические лица и более 1,5 тысячи — индивидуальные предприниматели», — уточняет председатель правления Акибанка Ильдар Галяутдинов.

Также в банке отмечают, что объем привлеченных им средств вырос за год на 8% до 20,5 млрд рублей.

