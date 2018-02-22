Как отмечает агентство, изменение прогноза по рейтингу Банка ЗЕНИТ отражает возросшую в последнее время финансовую устойчивость Банка. Кроме того, Moody’s ожидает, что стратегическое значение Банка для его контролирующего акционера — нефтяной компании «Татнефть» — будет возрастать, что повышает вероятность поддержки Банка со стороны акционера.

Напомним, что Банк ЗЕНИТ также имеет рейтинги других международных и российских рейтинговых агентств. В частности, в декабре 2017 года агентство Fitch Ratings подтвердило Банку рейтинг на уровне BB (прогноз – стабильный), а агентство RAEX (Эксперт РА) присвоило Банку кредитный рейтинг на уровне ruА-.