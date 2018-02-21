Правительство России поддержало законопроект об уточнении порядка применения контрольно-кассовой техники организациями и индивидуальными предпринимателями.

«Законопроект направлен на оптимизацию порядка применения контрольно-кассовой техники и предусматривает, в частности, освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от обязанности применять контрольно-кассовую технику в ряде случаев»,- цитирует документ «Парламентская газета» .

Согласно законопроекту, контрольно-кассовую технику не придется применять в случаях осуществления расчетов на бортах воздушных судов, а также при реализации товаров через механические торговые автоматы.

Организациям и ИП также предоставляется право применять контрольно-кассовую технику вне корпуса автоматического устройства для расчетов (турникетов) при оказании услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов.