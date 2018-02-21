«ВТБ Капитал» объявляет о двух назначениях в департаменте операций на рынке акций.

Так, Кирилл Громов присоединился к команде «ВТБ Капитала» в Москве в качестве управляющего директора, руководителя управления продаж на рынке акций по России и будет отвечать за развитие этого направления, сообщается в релизе ВТБ.

Громов более 20 лет работает в российской банковской сфере. Ранее он был партнером в финансовой компании Matrix Capital, а также занимал руководящие должности в международных и российских инвестиционных банках, включая Brunswick, Sberbank CIB, «Тройку Диалог», Citigroup.

Роб Хагон назначен управляющим директором, руководителем отдела продаж и торговли акциями в Лондоне. Он работает на рынке акций более 25 лет, в течение которых занимал руководящие должности в ряде глобальных инвестиционных банков, включая UBS, Sberbank CIB, а также Renaissance Capital в Москве. В «ВТБ Капитале» Хагон займется развитием клиентских операций.



«Мы продолжаем наблюдать высокий спрос со стороны наших клиентов на продукты и решения на рынке акций , а также на аналитику этого сегмента. В связи с этим мы рады объявить о назначении профессионалов такого высокого уровня с хорошим знанием рынка и уверены, что, используя текущие рыночные возможности, они смогут предложить оптимальные решения для наших клиентов», — прокомментировал руководитель департамента операций на рынке акций «ВТБ Капитала» Ронан Коннолли.