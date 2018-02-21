В банке «Возрождение» опровергли наличие у Алексея и Дмитрия Ананьевых вкладов в этой кредитной организации.

«Алексей и Дмитрий Ананьевы никогда не имели вкладов в банке «Возрождение» и, соответственно, не могли производить по ним операций со снятием наличных», — сообщили в пресс-службе «Возрождения».

Газета «Коммерсант» сообщила в среду со ссылкой на источники, что после ввода временной администрации в Промсвязьбанк его ключевые собственники братья Ананьевы решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд рублей. При этом получены они были в долларах и евро, деньги вывозили в тележках, пишет издание.