В Самарской области прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении создателей финансовой пирамиды, которые обвиняются в хищении многомиллионных вкладов граждан. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Прокуратура Промышленного района Самары утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере).

По версии следствия, в августе 2012 года супруги вместе с не установленными следствием лицами разработали схему хищения средств граждан. Получив мошенническим путем в свое распоряжение факсимиле подписи директора, учредительные документы и печать ООО «Бизнес Консалтинг Инвест», они от имени этой фирмы организовали прием средств от населения по договорам займа. Фактически же компания функционировала по принципу финансовой пирамиды, выплачивая первым вкладчикам высокие проценты за счет поступления средств от новых участников, пришли к выводу правоохранители.

Впоследствии злоумышленники зарегистрировали на подставное лицо общество со схожим названием — «Бизнес Консалт Инвест» — и продолжили деятельность.

Организаторы предприятия арендовали помещения под офисы, создавая видимость официального представительства фирмы, набрали персонал. Предприниматели распространяли рекламу в средствах массовой информации, сообщая недостоверные сведения о продолжительной работе компании, положительной репутации и обширной географии деятельности.

В период с 2012 года по начало 2015-го в финансовую пирамиду вложили средства свыше 100 человек. Часть полученных денег участники тратили на выплату ежемесячных процентов вкладчикам, а остальные деньги забирали себе. За время работы пирамиды ее создатели похитили свыше 25 млн рублей.



Уголовное дело направлено в Промышленный районный суд Самары для рассмотрения по существу.