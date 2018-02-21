Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил создать для крестьян свои пенсионные программы в рамках ПФР. Об этом он рассказал «Парламентской газете» , комментируя итоги встречи с депутатами межфракционной группы «Единая Россия».

«У нас есть категория работников, которые работают в особых условиях, — это работники сельского хозяйства. Мы уверены, что более правильным было бы отказаться от общей системы тотального пенсионного фонда, который, как в Советском Союзе, включал всех работников, которые сегодня сильно отличаются», — сказал он.

По словам Шмакова, правильнее всего было бы ввести подпрограммы для отдельных категорий работников. «Для того чтобы при желании они могли бы соединиться с общими правилами Пенсионного фонда, где более 80% застрахованы», — пояснил глава федерации.

Он также отметил, что пока эта инициатива обсуждается, но не выходит на уровни каких-то решений. «Пенсионная реформа идет правильным путем, однако нужно двигаться дальше и отказаться от советской системы, которая, увы, больше неактуальна», — заключил Шмаков.