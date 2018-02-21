Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков отметил, что правильнее всего было бы ввести подпрограммы для отдельных категорий работников.
Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил создать для крестьян свои пенсионные программы в рамках ПФР. Об этом он рассказал «Парламентской газете», комментируя итоги встречи с депутатами межфракционной группы «Единая Россия».
«У нас есть категория работников, которые работают в особых условиях, — это работники сельского хозяйства. Мы уверены, что более правильным было бы отказаться от общей системы тотального пенсионного фонда, который, как в Советском Союзе, включал всех работников, которые сегодня сильно отличаются», — сказал он.
По словам Шмакова, правильнее всего было бы ввести подпрограммы для отдельных категорий работников. «Для того чтобы при желании они могли бы соединиться с общими правилами Пенсионного фонда, где более 80% застрахованы», — пояснил глава федерации.
Он также отметил, что пока эта инициатива обсуждается, но не выходит на уровни каких-то решений. «Пенсионная реформа идет правильным путем, однако нужно двигаться дальше и отказаться от советской системы, которая, увы, больше неактуальна», — заключил Шмаков.
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