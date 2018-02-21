Законопроект о безотзывном вкладе планируется внести в Госдуму в марте — апреле.

Как рассказал RT председатель комитета нижней палаты по финансовому рынку Анатолий Аксаков, возможность открыть безотзывный вклад предполагается предоставлять для того, чтобы гражданам было легче получать ипотечные кредиты и впоследствии их погашать.

«Такой вид вклада сформировался в Германии, во Франции. Люди на этом вкладе накапливают деньги для первоначального взноса, а потом получают в этом же банке ипотечный кредит по льготной ставке. Предлагаемый вариант помогает, с одной стороны, накопить на первоначальный взнос на вкладе, который приносит доходность больше обычного из-за того, что он безотзывный. А с другой стороны, можно получить кредит на льготных условиях. Банку это тоже выгодно, поскольку деньги нельзя отозвать, и потому банк может их использовать для своих бизнес-задач», — сказал Аксаков.

По его словам, ставка по ипотечному кредиту может быть снижена на 1—2%, если сумма первоначального взноса по нему будет накоплена на безотзывном вкладе.

Законопроект подразумевает внесение изменений в Гражданский кодекс.

Как отметила председатель Молодежного парламента Мария Воропаева, в будущем также может быть разрешено использование маткапитала для пополнения безотзывного вклада.

«Мы будем настаивать на том, чтобы на такой жилищно-накопительный вклад можно было перечислять средства из семейного материнского капитала. Таким образом мы позволим приблизить время, когда семья сможет приобрести себе жилье», — пояснила председатель Молодежного парламента.