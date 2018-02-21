Министерство финансов Финляндии должно решить как поступить с 2000 биткоинов, изъятых правоохранительными органами.

Согласно требованиям правительства, криптовалюту нельзя хранить на виртуальных биржах, а рекомендовано размещать ее без доступа к Интернету. При этом госорганы и ведомства должны рассматривать биткоин и другие криптовалюты как активы, а не как деньги, и не могут использовать их как средство для осуществления платежей или инвестиций.

Вместе с тем, сообщает Anycion , конфискованные токены должны быть переведены в евро, например, через публичные аукционы, если решение суда не предусматривает их возврат владельцу. Криптовалютные биржи, по мнению министерства финансов, для этих целей не годятся как ненадежные и непрозрачные.