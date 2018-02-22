Чкаловский районный суд Екатеринбурга в среду вынес приговор 17 местным жителям — членам организованной группы, обвиняемым в мошенничестве в сфере кредитования: Елизавете Лепендиной, ее сыну Евгению Болгову, Ивану Кугаевскому, Александру, Оксане и Светлане Крикуновым, Петру и Алексею Кузьминым, Андрею Власкину, Ивану Вашкевичу, Светлане Акишевой, Евгении Романовой, Ивану Удилову, Вадиму Рыбину, Марине Кустугильдиной, Андрею Хамову и Александру Гайсину. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

В зависимости от роли и степени участия в инкриминируемых деяниях они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных частями 2, 3, 4 статьи 159.1 Уголовного кодекса РФ (мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой, в крупном либо особо крупном размере), частями 1, 3 статьи 30, частями 2, 4 статьи 159.1 УК (приготовление и покушение на мошенничество в сфере кредитования, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в том числе организованной группой либо в особо крупном размере).

В суде установлено, что в 2015—2016 годах члены организованной группы привлекали для участия в качестве заемщиков по кредитным договорам малообеспеченных граждан, часто — злоупотребляющих алкоголем, не имеющих постоянного источника дохода, проживающих в сельской местности в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

«Будущим заемщикам придавался платежеспособный вид. До посещения банков они проживали у участников организованной группы, где их кормили, им приобретали одежду, водили к парикмахеру; в паспортах заемщиков проставлялись фиктивные штампы о ложной регистрации по месту жительства в Екатеринбурге, а также о вступлении в брак», — говорится в релизе правоохранителей.

Для потенциальных заемщиков изготавливались фальшивые копии трудовых книжек и справки по форме 2-НДФЛ. На листах бумаги, которые передавались заемщикам, Лепендина указывала не соответствующие действительности сведения о месте работы, зарплате, месте проживания, составе семьи подставных заемщиков. Заемщики должны были заучить эту информацию перед встречей с сотрудником банка, которому будет подаваться заявка на кредит. После заключения кредитного договора заемщик передавал денежные средства злоумышленнице, которая распределяла сумму между членами преступной группы и лицом, выступающим в качестве заемщика.

От действий указанной группы пострадали четыре банка, сумма их ущерба составила свыше 14,8 млн рублей.

Суд назначил Лепендиной наказание в виде пяти лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в 250 тыс. рублей, Болгову — 2,5 года со штрафом в 100 тыс. рублей, Кугаевскому — четыре года со штрафом в 150 тыс. Еще несколько участников группы получили по три года со штрафом в 120 тыс., по два года со штрафом в 100 тыс. рублей либо по несколько месяцев в колонии-поселении. Участникам, совершившим по одному эпизоду преступления, суд назначил наказание в виде обязательных работ на срок от 260 до 400 часов.

Суд удовлетворил гражданские иски банков о взыскании суммы ущерба с подсудимых. Приговор в законную силу пока не вступил.

