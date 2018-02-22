Центробанк утвердил план участия в осуществлении мер по предупреждению банкротства банка «Советский» , сообщили в пресс-службе регулятора.

«В рамках реализации плана участия Банка России на ООО «УК ФКБС» с 22 февраля 2018 года возложены функции временной администрации по управлению АО банк «Советский». Одной из первоочередных задач временной администрации является проведение анализа финансового положения банка с целью определения перспектив дальнейшей реализации мер по предупреждению банкротства банка. Иные предусмотренные планом участия Банка России меры обеспечат бесперебойную деятельность банка по обслуживанию клиентов и исполнению имеющихся обязательств», — говорится в релизе.

В июле прошлого года сообщалось, что «дыра» в капитале банка «Советский», оздоровлением которого занимался Татфондбанк, разрослась с 7,5 млрд до 35 млрд рублей. Это связано с тем, что около 28 млрд рублей активов «Советского» приходилось на материнский Татфондбанк, а после того как ЦБ отозвал у него лицензию , эти деньги стали фактически невозвратными и активы требуют 100-процентного резервирования.

Банк «Советский» был передан на санацию Татфондбанку в 2015 году. В 2016-м у самого Татфондбанка возникли проблемы с ликвидностью. 15 декабря ЦБ ввел мораторий на удовлетворение требований кредиторов Татфондбанка и назначил временную администрацию. В феврале 2017 года в банк «Советский» была введена временная администрация в лице АСВ. В августе 2017-го Банк России продлил на полгода деятельность временной администрации в «Советском».

Позже в АСВ заявили, что отзыв лицензии у Татфондбанка не повлияет на кредит , предоставленный на оздоровление банка «Советский».