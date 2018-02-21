Российский инвестиционный форум в Сочи – хорошо зарекомендовавшая себя площадка, объединяющая представителей государственной власти, первых лиц регионов, известных экономистов и руководителей крупнейших отечественных компаний. В 2018 году в ходе двухдневной программы – 15 и 16 февраля – прошло 55 мероприятий, на которых выступили более 500 спикеров и модераторов. Деловые встречи были объединены по трём тематическим блокам – «Бизнес в регионах. Придать новый импульс», «Улучшая качество жизни» и «Новая региональная политика: совершенствуя управление».

В пленарном заседании «Инвестиции в регионы – инвестиции в будущее» принял участие премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев. «Мы здесь встречаемся практически каждый год, чтобы поговорить о развитии нашей страны, в том числе в региональном разрезе, поговорить о проблемах, которые существуют, вместе искать ответы на те вызовы, которые стоят перед Россией, заглянуть в будущее, сформулировать новые цели и новые задачи», – обозначил повестку дня Дмитрий Анатольевич. Председатель Правительства Российской Федерации констатировал, что сегодня в обществе сформировался запрос на реальное изменение экономической и социальной среды, а задача власти – ответить на него быстро и результативно.

Одна из деловых встреч в рамках программы форума была посвящена особенностям привлечения средств инвесторов на реализацию инновационных проектов. Как можно привлекать денежные ресурсы на проекты напрямую, какие процедуры позволяют уменьшить транзакционные издержки и как можно модернизировать общую инфраструктуру финансового рынка для более динамичного развития стартапов – все эти вопросы находились в центре внимания участников дискуссии «Народное финансирование. Развитие механизмов краудфандинга, краудинвестинга и краудлендинга».

Спикером сессии стал Управляющий партнёр QBF Зелимхан Мунаев . Он начал выступление с анализа текущей ситуации в российской экономике. Сегодня банки фактически перестали участвовать в реализации инновационных проектов. По словам Зелимхана, российские кредитно-финансовые учреждения отказывают в финансировании 80% представителей малого бизнеса и почти всем стартапам. «При этом капитал фактически лежит мёртвым грузом на депозитах, что не может не сказаться на качестве банковских услуг. Современному финансовому рынку не нужны посредники, функции которых много лет лежали на кредитных организациях. Сейчас всё большую популярность приобретают краудинвестинг и краудлендинг. Отмечу, даже банки чувствуют обозначенный тренд. Ряд кредитно-финансовых учреждений уже развивают проекты по краудфандингу или краудинвестингу в том или ином виде (например, «Альфа-Поток» от Альфа-Банка или Фабрика синдицированного кредитования ВЭБ). Но всё же пока речь идёт о единичных проектах».

По мнению Зелимхана Мунаева, уже в ближайшем будущем компании будут всё больше токенизировать свои активы. «На мой взгляд, можно прогнозировать переход от классических форм финансирования бизнеса к ICO, – отметил эксперт. – Это позволит упростить процедуру эмиссии и существенно сократить издержки, так как предпринимателям не придётся оплачивать большое количество юридических и банковских услуг». Представитель QBF коснулся вопроса изменения формата ICO и обратил внимание участников мероприятия на то, что блокчейн делает возможным финансирование самой идеи, а не конкретной команды. «Инвесторы смогут отправлять средства под смарт-контракт, а кто будет его исполнять – этот вопрос решается путём соревнования проектных команд», – обобщил Зелимхан. Особый акцент спикер сделал на том, что только совместная работа бизнеса, технологического сектора и государства способна дать российским проектам импульс для развития на столь быстро меняющемся рынке.

Также участником дискуссии, посвящённой развитию краудфандинговых площадок, стал Председатель комитета Государственной Думы по финансовому рынку, президент Ассоциации региональных банков России Анатолий Аксаков. Он остановился на перспективах законодательного регулирования краудфандинга. По мнению эксперта, важно, чтобы правила регулирования работы краудфандинговых площадок не оказались излишне жёсткими. «Законопроекты о цифровых финансовых активах и о краудфандинге необходимо вносить в Государственную Думу одновременно, они должны дополнять друг друга», – настаивает Анатолий Аксаков.

Итогом работы инвестиционного форума стало оформление 538 соглашений и протоколов о намерении на общую сумму более 794 миллиардов рублей. «На мой взгляд, все мы стали участниками продуктивного диалога представителей власти, бизнеса и экспертного сообщества, который способен привести к качественным изменениям уровня жизни россиян», – делится размышлениями Зелимхан Мунаев .

Источник: Инвестиционная Компания «КьюБиЭф»