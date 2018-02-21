ВТБ Банк, украинская «дочка» ВТБ, с 21 февраля прекращает сотрудничество с международной платежной системой Visa.



«Уважаемые клиенты! Просим вас принять во внимание, что с 21 февраля 2018 года ВТБ Банк прекращает сотрудничество с международной платежной системой Visa», — цитируют сообщение пресс-службы банка украинские СМИ.

Отмечается, что в ближайшее время клиентам — держателям карт Visa будут бесплатно эмитированы в рамках существующего карточного счета платежные карты Mastercard того же класса.