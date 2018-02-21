Законопроект об электронных трудовых книжках планируется подготовить к концу 2018 года, сообщил глава Минтруда Максим Топилин в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи.

По его словам, работодателям придется выгружать в ПФР дополнительную информацию о трудовой деятельности работников, поскольку в настоящее время в Фонде фактически имеются только сведения о стаже и заработке. Для граждан, устроившихся на работу впервые, трудовую книжку можно будет оформить в электронном виде, без бумажного эквивалента, сообщает «Современный предприниматель» .

«Надо иметь в виду, что электронная трудовая книжка – это не скан трудовой книжки, это будут данные о позициях человека, которые будут храниться частично централизованно, частично, где нет в этом смысла, децентрализованно», – добавил Максим Топилин.