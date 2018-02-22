Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил заявление банка «Пересвет» о включении долга перед ним в размере около 295 млн рублей в реестр требований кредиторов Ленура Ислямова, который являлся одним из инициаторов продовольственной блокады Крыма, сообщает РАПСИ .

Апелляция отменила определение Арбитражного суда Москвы от 2 октября 2017 года, когда банку было отказано в заявлении.

Столичный арбитраж в мае 2017 года признал недействительной сделку банка «Еврокредит» с Ислямовым и обязал возвратить в конкурсную массу жилой дом в Подмосковье площадью 721 кв. м.

Было признано недействительным соглашение об отступном от 30 сентября 2015 года между Ислямовым и банком «Еврокредит». Суд обязал возвратить в конкурсную массу дом и земельный участок площадью 2,5 тыс. кв. м в поселке Горки-6. В результате совершения оспариваемой сделки было оказано предпочтение банку «Еврокредит» и причинен имущественный вред кредиторам Ислямова, вызванный уменьшением размера конкурсной массы, отметил суд.

Арбитраж в феврале 2017 года продлил процедуру реализации имущества Ислямова. Ходатайство о продлении срока реализации имущества было заявлено финансовым управляющим должника Александром Коробко. Управляющий пояснил, что в настоящее время не завершена реализация имущества Ислямова, не произведены расчеты с кредиторами.