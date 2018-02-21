Агентство по страхованию вкладов выбрало «Уралсиб» банком-агентом для расчетов с вкладчиками уфимского Уралкапиталбанка (включая индивидуальных предпринимателей). Об этом сообщает департамент общественных связей АСВ.

Прием заявлений на компенсации по счетам (вкладам) и иных необходимых документов, а также сами выплаты начнутся 28 февраля. Подробная информация о месте, времени, форме и порядке приема заявлений будет размещена 27 февраля на сайте агентства и 28 февраля в газете «Комсомольская правда — Уфа».

Возмещение выплачивается вкладчику в размере 100% суммы всех его вкладов (счетов) в банке, в том числе открытых для осуществления предпринимательской деятельности, на дату наступления страхового случая, но в совокупности не более 1,4 млн рублей. Проценты рассчитываются на дату наступления страхового случая исходя из условий каждого конкретного договора. По банковскому счету в иностранной валюте возмещение рассчитывается в рублях по курсу Банка России на дату отзыва лицензии у банка.



Банк России отозвал лицензию у Уралкапиталбанка 15 февраля этого года. В частности, отмечалось, что проблемы в деятельности банка возникли из-за использования им рискованной бизнес-модели, которая была ориентирована на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника, и, как следствие, с формированием на балансе значительного объема активов низкого качества.