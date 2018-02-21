Старший вице-президент Сбербанка Барт Шлатман покинул свой пост. Данную информацию подтвердили в пресс-службе кредитной организации.

Причину ухода в банке не называют. Шлатман подчинялся напрямую президенту, председателю правления банка Герману Грефу.

До Сбербанка Шлатман более 22 лет проработал в различных должностях в группе ING. Последние десять лет занимал позицию главного операционного директора нидерландского подразделения ING, на которой возглавлял один из самых инновационных процессов трансформации в банковской сфере. Он был одним из лидеров, преобразовавших ING Netherlands в омниканальный банк с четкими клиентскими сценариями и agile-принципами работы.