В Калининградской области запустят пилотный проект по предоставлению населению социальных выплат с использованием технологии блокчейн. Соглашение было подписано между правительством региона и ВЭБ во время Российского Инвестиционного форума в Сочи.

По словам главы ВЭБ Сергея Горькова, проект затрагивает социальную сферу — область, в которой реализуется одна из базовых функций государства. Применение новых технологий позволит существенно улучшить качество оказания этих услуг: повысить прозрачность, избавиться от ненужной бюрократии, сделать сервис проще и удобнее для граждан. Кроме того, внедрение технологий блокчейн даст возможность сократить расходы в этой области, которые в масштабах страны составляют триллионы рублей, сообщает Anycoin .