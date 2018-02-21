В 2017 году банковские счета компаний Татарстана 22 раза подвергались хакерским атакам. В руках мошенников могли оказаться 20,3 млн рублей.

Всего по РФ в отчете ЦБ говорится о 790 несанкционированных операциях на общую сумму 1,7 млрд рублей, сообщает TatCenter .

Сведения о совершении несанкционированных операций со счетов юридических лиц за 2017 год были представлены 91 кредитной организацией, что составляет 17% от числа всех банков, предоставляющих клиентам — юридическим лицам доступ к счетам дистанционным способом, говорится в обзоре.