Компания Russian Standard Ltd Рустама Тарико готова начать новые переговоры с держателями своих еврооблигаций, по которым осенью объявлен дефолт. Компания предложила два варианта реструктуризации, рассказали «Ведомостям» два держателя бумаг, получивших такое уведомление от трасти выпуска.



Russian Standard Ltd предлагает два варианта: держатель может получить 25% от номинала деньгами либо 20% от номинала плюс условное право на стоимость акций (CVR) банка «Русский Стандарт». В эти бонды с погашением в 2022 году были реструктурированы еврооблигации «Русского Стандарта», а 49% акций банка служат обеспечением по выпуску.

Согласно такому праву держатели в течение пяти лет могут рассчитывать на выплаты, которые зависят от финансового результата банка, объясняет партнер Tertychny Agabalyan Иван Тертычный: «Во-первых, они могут получить до 20% от суммы дивидендов (если таковые будут), а также 20% от прироста капитала банка». Эти выплаты — 20% рассчитаны на всех держателей и могут уменьшиться, если не все согласятся на такой сценарий реструктуризации и предпочтут получить 25% деньгами сразу, добавляет он.

Представитель холдинга Рустама Тарико Roust назвал предлагаемую сделку «рыночной и справедливой». Предложение превышает рыночные котировки бондов и предусматривает дополнительный апсайд для инвесторов, говорит он.

Предложения не окончательные и не являются офертой, варианты реструктуризации компания намерена обсудить на встрече с держателями в Лондоне 6 марта, говорится в документе.