После ввода временной администрации в Промсвязьбанк его ключевые собственники братья Алексей и Дмитрий Ананьевы решили изъять средства со своих счетов в банке «Возрождение» наличными. Объем средств оценивается примерно в 4,5 млрд рублей. При этом получены они были в долларах и евро, деньги вывозили в тележках, пишет «Коммерсант» со ссылкой на источники, знакомые с операцией.



Банкиры якобы выводили средства в ночь на 28 или в ночь на 29 декабря 2017 года (временная администрация ЦБ была введена в Промсвязьбанк 15 декабря), рассказал газете один из собеседников. По словам другого, который слышал об этой операции, деньги были выведены перед Новым годом. По его информации, часть средств, возможно, была переправлена в «Возрождение» из Промсвязьбанка, наличность вывозили «в большом количестве».

Все собеседники газеты сходятся во мнении, что такая операция требовала подкрепления касс и никак не могла быть не замечена в ЦБ.

По данным отчетности «Возрождения» за прошлый год (101-я форма), средний остаток средств в кассе за 12 месяцев составлял у банка 4,4 млрд рублей (учтены средства в рублях и валюте на конец каждого месяца). Это агрегированные данные по всему банку, у которого, согласно информации на сайте ЦБ, более ста подразделений на территории РФ. По итогам декабря остаток средств в кассе вырос до 6,9 млрд рублей. При этом младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов обращает внимание на то, что в декабрьской отчетности банка виден сильный рост оборотов по кассе в рублях и иностранной валюте (в валюте рост по сравнению с ноябрем эквивалентен сумме около 8,5 млрд рублей).

Алексей Ананьев передал газете через своего представителя, что эта информация — «полный бред, комментировать который не имеет никакого смысла». В Промсвязьбанке сообщили, что, в соответствии с требованиями законодательства о банкротстве, «в конце 2017 года списали все средства со счетов бенефициаров и высшего менеджмента банка», не уточнив дату списания.



В то же время у регулятора не было оснований остановить снятие средств со счетов братьев Ананьевых в этом банке, указывают эксперты. Так как меры по предупреждению банкротства в отношении «Возрождения» не реализуются, то оснований для признания таких сделок недействительными быть не должно. Однако снятие такой суммы наличностью вызывает недоумение у экспертов.