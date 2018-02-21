Сельским кредитным кооперативам необходимо осваивать блокчейн и криптовалюты, чтобы быть в тренде, заявил председатель экспертного совета по небанковским финансово-кредитным организациям, член Комитета Госдумы по финрынку Евгений Шулепов.

При этом необходимо сначала закрепить возможность осуществления криптозаймов законодательными актами, которые в настоящий момент проработаны не полностью.

Инициатива легализации криптовалютных займов принадлежит главе «Национального объединения ломбардов» Алексею Лазутину. По его словам, сегодня появляются компании, которые начинают выдавать займы, обеспеченные криптовалютами. Если наладить и реализовать такие механизмы, которые позволят получать криптовалютные займы в кредитных организациях, это поможет привлекать в развитие села деньги из-за рубежа, тем самым способствуя развитию российской экономики в целом, пишет «Парламентская газета» .

«Попросим сельские кредитные кооперативы изучить, что такое блокчейн и какие вообще тенденции в этой сфере, подумать над тем, как обучить жителей села этим технологиям», - предложил Евгений Шулепов.