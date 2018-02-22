Сбербанк планирует провести две сделки в рамках исламского финансирования до конца года, сказал журналистам заместитель председателя Сбербанка Олег Ганеев. В работе участвуют дочерние банки Сбербанка в Турции — Denizbank, и Казахстане, сообщает RNS .

«С точки зрения отношений с корпоративным сегментом это формирование конкретного пайплайна (комплекс сделок. — Прим. ред.), эта задача будет поставлена, при чем она будет поставлена как с точки зрения нашей продукции за рубеж, так и с точки зрения финансирования этически настроенных бизнесменов, по финансированию внутри страны. Думаю, как минимум две сделки до конца года у нас могут пройти (внутри страны. — Прим. ред.)», — сказал он.

Обсуждение вопросов развития в России исламского банкинга и исламского финансирования участники рынка обсудят в ходе Исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства» 27 февраля.

«Принимают участие (в форуме. — Прим. ред.) наши дочерние банки Denizbank и банк в Казахстане. По примеру тех сделок, в том году у нас была сделка в Татарстане, по аналогии мы хотим проговорить подобную сделку в Казахстане. Инфраструктуру Denizbank будет проще использовать с точки зрения привлечения дополнительной ликвидности в группу», — добавил Ганеев.

Недавно была заключена сделка по торговому финансированию поставок продукции российского сельскохозяйственного кластера в одну из стран Среднего Востока в рамках правил исламского финансирования, рассказал Ганеев.

Зампред Сбербанка не исключил открытия окон исламского банкинга в отделениях банка в одном из регионов до конца 2018 года. Такая инициатива будет обсуждаться с ЦБ на форуме, указал Ганеев.