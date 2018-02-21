Сбербанк допустил открытие окон исламского банкинга в течение этого года в одном из регионов России, сказал журналистам заместитель председателя правления банка Олег Ганеев. Сбербанк планирует обсудить инициативу с Центральным банком 27 февраля в ходе исламского экономического форума «Россия — гарант партнерства», сообщает RNS .

«Будет выбран регион. Мы уже сейчас предложили, 27 февраля подробно озвучим и пообсуждаем с Центральным банком. Мы предложим на базе одного из регионов, я пока озвучивать не буду, потому что запрос большой от регионов именно стать базовой песочницей, попросим как раз взять регион и начать этим заниматься в формате песочницы в интересах, я бы сказал, не ЦБ, а в целом банковской системы России. Если этот формат будет поддержан, я думаю, что первые окна после того, как будет принято решение, мы увидим в течение этого года», — сказал он.

По словам Ганеева, кроме «песочницы» по окнам исламского банкинга, Сбербанк предложил создать рабочую группу с ЦБ и Госдумой. Группа уже начала работу, помимо Сбербанка в ней принимают участие и другие кредитные организации.

В июле 2016 года глава Sberbank CIB Игорь Буланцев сообщил, что Сбербанк может открыть окна исламского банкинга в своих отделениях. Ранее о необходимости развития исламского банкинга в России высказывался глава Сбербанка Герман Греф, назвав его «крайне важной историей» в условиях санкций и связанных с ними проблем с привлечением на международных рынках.

Принципы исламского банкинга запрещают спекуляции и ссудные проценты, а также финансирование операций с алкоголем и табаком. Прибыль извлекается путем долевого участия в проекте или получения разницы между себестоимостью и конечной стоимостью товара.