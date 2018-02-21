Законопроект был внесен рассмотрение в Госдуму в марте прошлого года.
Роспотребнадзор подготовил поправки к законопроекту с изменениями в Закон РФ «О защите прав потребителей».
Законопроект восполняет пробелы в правовом регулировании при реализации товаров и услуг в интернете и создания дополнительных механизмов для защиты потребителей, приобретающих таким способом товары.
Как сообщает «Современный предприниматель», законопроектом вводится понятие «агрегатор», как самостоятельный субъект ответственности перед потребителями за предоставление им достоверной информации о товаре или услуге. Поправками уточняется это понятие. В частности, исключается уточнение о деятельности, связанной с распространением рекламной и иной справочной информации о товаре (услуге).
Определяются обязанности «агрегатора» в части информирования потребителей о себе, продавце, сведениях о товаре. Согласно поправкам, «агрегатор» освобождается от возмещения потребителю убытков в случае, если он не изменял информацию о товаре или услуге, представленную продавцом.
Устанавливается обязанность продавца по передаче «агрегатору» достоверной информации о себе.
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