Вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис анонсировал проведение на следующей неделе встречи регуляторов ЕС для обсуждения криптовалют.

По словам Валдиса Домбровскиса, на следующей неделе, 26 февраля, он будет председательствовать на круглом столе высокого уровня по виртуальным валютам. Комиссия пригласила ключевые органы, в том числе центральные банки и супервайзеров, а также участников рынка поделиться своими идеями.

Цель встречи - взглянуть на долгосрочные тенденции, связанные с виртуальными валютами и изучить, подходит ли существующее регулирование для новых задач.

Как сообщает Anycoin , встреча регуляторов Евросоюза состоится практически накануне саммита G20 в Аргентине, который пройдет в марте. Призывы рассмотреть вопрос регулирования криптовалют на нем уже высказали министры финансов Франции, США и Японии. Один из директоров Европейского центрального рынка Бенуа Кере выразил уверенность, что это обсуждение состоится.