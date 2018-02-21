Проект Alfa Business Week, который проводится при поддержке Альфа-Банка, занял второе место в В2В-номинации «Лучшее событие для бизнес-аудитории» на фестивале событийного маркетинга и коммуникаций Best experience marketing awards 2017, проходившем в Москве 15-17 февраля.

Alfa Business Week – образовательный проект для малого бизнеса, в рамках которого проходят различные мероприятия – форумы, мастер-классы, семинары, вебинары. В 2017 год проведено 193 мероприятия, из них 17 масштабных форумов Alfa Business Week. Более 21 тысячи предпринимателей прошли обучение, а средний NPS мероприятий (индекс готовности рекомендовать) составил 80 %.

Жюри высоко оценили актуальность, креативность, всероссийский масштаб, качество исполнения, а также эффективность и интегрированность мероприятий. При оценке проектов учитывалась информационная поддержка и осведомленность аудитории – более 300 публикаций в СМИ и около 5000 тысяч публикаций в Instagram с хештегом #alfabw.

«Мы впервые участвовали в подобном мероприятии и были рады получить награду, несмотря на высокую конкуренцию с профессиональными event-агентствами. Для нас это не только подтверждение качества проекта Alfa Business Week, но и новый вызов. Нужно сохранить все, что уже сделано, и совершить очередной качественный рывок. Нам важно, чтобы бизнес клиентов рос и развивался вместе с нами, поэтому мы готовы делиться с ними компетенциями и лучшими практиками. В 2018 году мы планируем еще сильнее сфокусироваться на нетворкинге и вовлекать в проект все больше предпринимателей» – рассказал Дмитрий Грошев, руководитель по развитию нефинансовых сервисов и каналов привлечения клиентов «Альфа-Банка».

Кроме образовательной составляющей, проект имеет социальную направленность. В прошлом году Alfa Business Week стал участником корпоративного клуба «Плюс одна жизнь» фонда «Линия жизни». В рамках мероприятий проводятся благотворительные аукционы, а полученные средства перечисляются в фонд «Линия жизни» - предприниматели помогли спасти жизнь четырех детей.